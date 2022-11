RIICHI MAHJONG ⟩ Jaapanlaste huvitavamat versiooni pokkerist mängitakse aina rohkem

Mängudes järgitakse regioonipõhise mahjongi liidu reeglistikke. Ning isegi Euroopas korraldatakse iga-aastaselt rahvusvahelisi turniire. Eestis on mängu regulaarseid harrastajaid suhteliselt vähe. Samas oma kogemusest oskan öelda, et iga kord, kui mängu satub pealt vaatama inimene, kes ise mängus ei osale, tärkab neis tihti mängu vastu huvi. Üks tuttavatest harrastajatest on ka väitnud, et mängu pealtvaatamine on sama huvitav kui mängu enda mängimine.

Siinkohal tuleks ära märkida ka, et kui leidub inimesi, kes on mänginud või mängivad solitaire stiilis mahjongi, mis on ilmselt ka kõige levinum, siis tuleks teadmiseks võtta, et see on reaalsest mängust väga erinev. Kui on soov mängu riichi versiooniga rohkem tutvuda, siis üks levinumaid keskkondi on praegu Mahjongsoul. Selles keskkonnas on mäng küll vägagi stiliseeritud ning võib tekkida mulje, et mängijaskond on suuremas osas keldrites istuvad nohikud, kuna mänguarendajad on üritanud tissidünaamikaga mängu erotiseerida, siis nii see tegelikkuses pole.