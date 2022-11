FILMISÜŽEE ⟩ «Villa» Frank võiks kehastada Aimo Koivuneni ehk film sõjaajaloo esimesest metaamfetamiini üledoosist

Edul on enamasti lühikesed jalad ja mets on venelasi täis, Aimol aga kammib Pervitin juba mitmendat päeva jutti. Sellest johtub, et kuigi suusk libiseb kristallnähvi küttel mööd' värsket puudrit imeilusti ning kotimökki uks terendab silme ees, võib eeldada mingit uut keerdkäiku süžees. Ühtäkki on mets liiga vaikne, Aimo kuuleb isegi enda südamelööke, kuni käib räige litakas ja Aimo-alune maapind plahvatab – Aimo on suuskand üle maamiini. Litakas on võimas, Aimo vedeleb lumisel mättal, ta jalg on ribadeks. Aimole teadmata on tema vahetus läheduses Punaarmee laager ning maamiinist algab tulekahju, millest läheb ka see laager põlema. Kaadris on Aimo silmad, pupillid on endiselt üüratu suured ning neis peegelduvad põleva laagri leegid. «Helvetin kaunis,» kostub tasane pomin tema külmast ja janust parkunud huulilt ning Aimo kaotab taaskord teadvuse.