ARVUSTUS ⟩ Draama «Tähed hommikutaevas» – rohkem teatrit kui oodata oskasin

Alustame õhkkonnast. Täistabamus, see oli aasta 80 seal laval, ei kahtlust. Lavakujundus, kostüümid, heli, valgus ja näitlejatöö. See oli sundimatult aasta 1980 ja selleks, et seda sellisel kujul luua, peab lavatagustel ja laval olevatel jõududel toimiv sünergia olema. Hea teatrietenduse retsept on nagu hea salati retsept: sul on koostisosad, aga kokku segades muutuvad nad millekski muuks. Sama lugu on «Tähtedega hommikutaevas». See on jälle üks tükk, kus pole peaosatäitjat. Samamoodi kõrvalosalisi, kui võtta siit tükist üks osatäitja ära, laguneks see laiali. Hea salat on nagu orkester, mõttetu till võib viiulit väänata, aga viska ta minema ja siis võid kogu salati minema visata. Näha oli, et näitlejad tunnevad end laval mugavalt. Kui näitlejal on laval mugav, on seda koheselt ka pealtvaatajal.