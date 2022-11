SEKS JA LINN ⟩ Tsölibaadi tähistamine

Insener

Kolm kõige pikemat suhet just selle tüpaažiga. Väga optimaalne dünaamika: kuulame koos Aphex Twini, technot, träna ja d'n'b-d. Korda-mööda võimelised teineteisele vastu tulema. Suur eelis: jagab midagi elektroonikast ja oskab asju parandada. Üldiselt on tal mõni väga tervislik ja eeskujulik omadus nagu spordiarmastus, tervislik toitumine või mõõdukustunne. Kalkuleeritult ratsionaalne muidugi. Meheliku tüübi puhul omane sõnaaherus, naiseliku puhul eidelik surnuks rääkimine. Sellisel juhul muudab see mind energeetiliseks meheks ja see on big no-no. (Sama versiooni minust eelistavad ka need naised, kes mulle liigset tähelepanu pööravad ja pidevalt santi mängivad. Hädaldamine sugu ei küsi, küll aga küsib see alati meesenergiat.) Olen juba liiga palju mees olnud oma elus, seega pole enam nõus selle rolliga mitte kellegi jaoks. Nende tüüpidega oli üldiselt suht optimaalne, muidu poleks suhtlus nii kauagi pidanud, aga nad kõik piirasid mind mingil tasandil. Kaks kolmest pärssisid mu eneseväljendust (mida, millest ja kuhu ma kirjutan) ja üks mu tundeid. Kui ma kellelegi ebamugavust valmistan ning selle põhjuste välja selgitamise jaoks vastastikust keelt ei leidu, siis on ilmselgelt aeg lahku minna.

Backstreet boy

Olen vahepeal suutnud terve diskograafia uuesti läbi kuulata – pärast seda, kui olin 12-aastane, mil oli viimane normaalne aeg seda muusikaprodukti tarbida. See enda ahelatest vabastamine nõuab väga paljude kihtide aktsepteerimist, tuleb tunnistada. A. oli kannatav backstreet boy. Nii nunnu ja nii õudne inimene – täpselt nagu see bändki, mis ühest küljest ütleb kõigile maailma naistele seda, mida nad kuulda tahavad, aga neile makstakse selle rolli eest. Nad on kokku klopsitud müügihitt. Selle taga on pikk ja põhjalik arvutuste jada ning jumal ainult teab, kuidas saavad usutavaks ja lohutavaks nende suus sõnad: «I don't care who you are / Where you're from / What you did / As long as you love me.» Tõe ja vale konflikt on selle karakteri puhul eriti karjuv. Üheti on võluv tema lakoonilisus ja siirus, teisalt eitamatu ta lihtne well-played-fuckboy stiil (BSB-l on selliseid laule ka). Boy ei ole pleikar ega gigolo (kuigi kui ta kokaiini tegemist ei lõpeta, siis ei saa tast tõesti midagi muud), vaid pigem tõeline Oidipuse kompleks, sest huias oma ema lapsena kogu aeg üle ning ema ei suutnud teda karistada, mistõttu ta kõiki naisi nüüd huiab. Aga ise nutab öösiti oma üksinduse pärast. Aga ega mina tema ema ei ole. Seksi perspektiivist on hea eeldus sisemiste laste kohtumine, mis on väga lõbus ja kerge, aga kui selline suhe üle aasta pikaks venib, siis lähebki seksi isu ära. Põhimõtteliselt on see muidugi vabastav kogemus, et saab isu täis. Aga kui ei taha enam kaheksa-aastane olla, mis siis saab? Oh seda häbenemist ja ärevust, kui ta emale vahele jääb. Ta päriselt kardab. Sellel fenomenil on muide täpne ida-eurooa vaste: