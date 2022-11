NÄDALA LUULETUS ⟩ Svetlana Štšur: Kalamajas

Nägin Sind eelmine nädal vana hea Kalamaja kandis, võimalik, et passisid Topsis või hoopis Balta baaris. Must pallon ning ümarad prillid John Lennoni stiilis, kanepist udune pilk, eesnimi perekonnanimega riimis.

Sinu elu on American dream, mis on enamusele kättesaamatu,

kurdad siiski, et oled maailmast tüdinenud ning kirjutad raamatut.

Sulle meeldib mu Ida-Viru aktsent ja on tekkimas huvi:

«Мы с тобою с разных планет, и мой парень ревнует.»