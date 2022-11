KUNDA KUMMITUS 30 ⟩ Uurimisse sekkusid nii minister kui ka teadusagentuur

Sotsiaalsed probleemid on läbi aegade olnud soodsaks kasvulavaks erinevatele kummalistele ja pealtnäha arusaamatutele ilmingutele. Kuigi esialgu on üsna raske neid nõnda liigitada, saame me hiljem siiski aru, et pea alati taandub üleloomulikkus pelgalt tühjaks kõhuks, aktsepteerimata armastuseks või ebaadekvaatseks ootuseks ajale ja ruumile enda ümber.