PÄEV ISEENDALE ⟩ 11-tunnine enesearengumaraton arenguni ei viinud

Kümnes esineja: Inga ja Toomas Lunge

Kas siit tuleb avalik paariteraapia sessioon? Inga on kontsakingad jalast visanud ja istub mõnusalt diivanil. Tal paistab mugav olevat. Veidi on tunne, et mõni esineja hüppas alt ära ja siis oli kohe kiirelt vaja mingit asendust. Esimene pool jutust on selline… nunnu, aga kas mul on praegu vaja vaadata seda, kuidas üks abielupaar nunnu on?

Jutt läheb Toomase alkoholisõltuvuse peale. Nüüd saan aru, miks nad seal on. Räägivad väga avatult ja siiralt sellest raskest ajast. Ei tea, palju ta varem sellest rääkinud on. Kui roland, kes on intervjueerija rollis, üritas seda teemaks tuua, siis ta kikivarvul tippis selle teema ümber, kuniks Toomas ise ütles, et noh, ma saan aru, et sa tahad mu sõltuvusest rääkida. Tekkis huvitav dünaamika, kus ei saanud aru, kas see oli kokkulepitud, et sellest üldse räägitakse. Aga ju vist oli, sest nüüd vestluse lõpuni räägitakse ainult sellest. Veits igav on mu jaoks, sest ma ei suuda üldse samastuda jutuga, pole õnneks pidanud kunagi sõltuvusprobleemidega sellises mastaabis tegelema. Aga samas tekib mul mingi uus sümpaatia Lungede vastu. Kuulda, kuidas nad on täitsa kaevikutest koos läbi käinud võitluses sõltuvusega ja on sellest välja tulnud vähemalt pealiskaudselt tohutult tugeva paarina.