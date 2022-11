NÄDALA LUULETUS ⟩ Rein Asugram: Unistuste unustus

Minu unistuste kodus unelmate õhulossis ses määratus kolossis mida pole veel ehitama hakatud ammu on sisse seadnud end minu ämm ja ta õde ei pagan - ikka tundub et vend

Mängleva kergusega

purustavad nad minu tulevase kaasa

pulmadeks kingitud serviisid

põrandad säravad klaasist

ah taldrikuist on meil ükskõik

küllap need lõhuks ka kalli kapriisid

kahju on järgmise sajandi vaasist

neid tehakse ju nii vähe