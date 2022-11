KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 50. «I lost, can you give me my money back, sir?»

Samuel Bankman-Fried, FTX- i ja Alameda asutaja, värske mittemiljardär, mees, kes krüpto üldse massidesse viis ja nüüd elupasa kokku keeras, andis ka ikka kõiki rahuldava selgituse.

@SBF_FTX

I'm sorry. That's the biggest thing. I fucked up, and should have done better.

Kirill loeb oma signaaligrupis kurbasid kolmanda maailma sõnumeid ja kuidagi kahju on lihtsatest ullikestest, kes ise alla igasugust vaesuspiiri elades, krüptobörside lehtedelt silmadega suuri rahanumbreid ahmivad ning oma viimased veeringudki turul maha mängivad.

envX: I have only $3 in my Binance. I can't lose them

Profe Ssor: I have lost like 1000$ on crypto when btc crashed. I didn't put stop lose??

Pawel: I was on one grupe who basically trade on Pancake swap so unfortunately I lost 500£

Md Kamran Hossain: Help I have lost 20 dollar

Saeid Emami: I lost, can you give me my money back please, sir.

Inimestest ei tea, aga krüptost teab Kirill, et krüpto veab välja. Aga enne seda lakkab veel terve hulk coin'e, nagu oli Luna ja nüüd ka FTT, olemast. Pikk krüptotalv on käes. Ja krüptotalves ei tule mingil hetkel lohutuseks jõuluvana ega vastlakukleid. Never-ever.

@elonmusk

BTC will make it, but might be a long winter