ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Siim Sinamäe: Volikogulane

Viimane asi, mida ma mäletan, on paduvihmane tänav ja must BMW X5 rehvide karjudes, suitsupilve saatel, pidurdamas. Surun meeled rusikaks kokku, lootuses, et pilt selgineb. Taipan, et unustasin eile kommunaalid ära maksta. Rohkem ei meenu mulle midagi.

Hall, metallist uks vastasseinas avaneb kõrvulukustava krigina saatel. Nagu putukas ämblikuvõrgus rabelen ma, edutult. Tuppa siseneb suurt kasvu, sinises Helly Hanseni jopes mees, kelle nägu varjab silmaaukudega mask. Olukord ei sisenda minus erilist optimismi - nüüd hakatakse kindlasti vägistama. Rabelen veel, mispeale mees hüüatab:

«Rahu, rahu! Sa lõhud mul aparaadi ära!»

«Mis kuradi aparaadi? Lase mind välja!»

«Skänneri, mees, skänneri!»

«Mis skänneri?»

«Oota.»

Ta astub mulle lähemale, tahan peaga lüüa, aga ma ei saa end liigutada, raev kerkib sügavalt kui igatsus tume, ta käed tõusevad, ma rabelen ja - plastik klõpsub, kisub raskus vähem turjast ning mu õlad lõdvestuvad. Vastleitud vabaduse aste on liiga suur, ma tardun ja silmitsen tuba. Peaaegu tühi, ainult vasakul nurgas on midagi, mingi masin, 3D printer, vist.

«Kas see on 3D printer?» küsin ma palju suurema elevusega, kui antud olukorras mõistlik oleks - võib-olla on tegemist Stockholmi sündroomiga.