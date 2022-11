ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Jan Persidsky: Kadrioru needus

Mu magamisase oli lahti käiva diivani laienevas peatsis. Ema magas jalutsis nii, et me kehad tekitasid L-tähe. Isa oli aga pea kogu seal elamise aja merel.

Jah, unenäod olid toredad aga mitte need, mida nägema hakkasin. Need võisid muutuda painajateks, nii, et hommikul olin ärgates üle kere märg. Mu magamisharjumusedki muutusid. Hakkasin magama tekk üle pea, et mu silmad mingilgi moel ei näeks... Teda. Ka kätt hakkasin hoidma ema pihus. Sirutades käe üle padja ulatusid sõrmed just puudutama ema kätt. See rahustas.