ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Joonas Piik: See pole saar

Sõit dokist siia ei olnud pikk, nii et minu plaan oli minna sinna tagasi ja tuua üks palju suurem paat pikema ankruketiga. Saarest eemale minnes see kummaline hirmutunne minus ei kadunud, kuna ma teadsin, et tulen varsti tagasi. Lained muutusid taas väga nõrgaks, seekord küll mitte täiesti olematuks, sest suur vihmapilv oli silmapiiri üle võtnud. Väiksed vihmapritsmed tõid tagasi kerge normaalsuse minu vägagi ebanormaalsesse päeva. Rahustav vihm peaaegu viis minu mõtted mujale sellest…, et ma peaksin juba ammu maismaad nägema!

Kohe kui see arusaam mu pähe tuli, peatasin paadi ning pöörasin ennast ümber, et tekile minna. Seal see oli…, saar oli täiesti nähtaval, nagu oleksin sellest ainult kilomeetri kaugusele läinud. Ma kontrollisin raadios olevat kella – olin juba pool tundi sõitnud, nii et saar oleks pidanud olema palju kaugemal, kui see oli. Kõndisin ka laeva teise otsa peaaegu palvetades, et näeksin maismaad. Mitte kuskil ei olnud mitte midagi peale vee. Vaatasin läbi kõik kaardid, mis laeval olid, püüdes aru saada, mis toimub. Meeleheitel kasutasin nüüd ise raadiot, et abi kutsuda. Raadio vastas mulle vaid sahiseva ja staatilise heliga. Ma olin üksi ja täiesti nõutu.