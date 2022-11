SUBKULTUUR ⟩ Kodeiin. Käsimüügiravimite kuritarvitamise kuldajastu saab kohe läbi

Ebaterve tähelepanu vältimiseks käidi roteeruvalt erinevates apteekides soetamas, aga mingi hetk loobuti sellest, sest apteegis küsimusi ei küsitud ega altkulmu ei vaadatud. Ju siis said apteekridki aru, et meil oli valu, mida vaigistada. Aastaid hiljem selgus, et me polnud ainsad. Esimese märgi laialdasest kodeiini kuritarvitamisest andsid turvaelemendid, mis ilmusid paki sisse ning mida paljud kallimad käsimüügiravimid ei sisaldanud. Oli meile kõigile selge, et ju on need leevendust otsivad fentanüüli narkarid, kes on hakanud Co-Codamoli varastama.