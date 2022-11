YPSILONI SUUR AASTALÕPU HOROSKOOP ⟩ Täitmata lubadused, nurjunud unistused ja halvad finantsotsused – vaata, mida saatus Sulle lubab

Muutuste tegemiseks on eelolev aeg äärmiselt soodne, sest see on võimalik. Olnut muuta ei saa, mineviku üle halisemine ei sobi kokku tähemärgiga (ega Sa mingi Vähk ei ole) ja võib kallutada teatavale pessimismile. Tuleb jätta meelde, et nagu valad, nõnda ka tuleb.

Astrofüüsiliselt tundub ees ootav suhteliselt kindel. Tasub mõelda ka ümberõppele, sest täiendõpe kipub praeguses maailmas olema pigem peenhäälestamine. Kindel on, et ümberõppimisega avad Sa enda jaoks hoopis uusi uksi. Võimalik, et ka selliseid, mis sissetulekute jälgimise vägagi keeruliseks teevad. See, mis Veevalajal algas märtsis või mais, kas jätkub või lõpeb järsult.

Kalad

Taipasid esimest korda elus endasse vaadata, mille tõttu õnnestus Sul sel aastal lõpuks leida see keegi, kellele Sa otseselt vastik ei ole. Tõenäoliselt jääd lõpuks ka enda inimesele võlgu ning ka see paljutõotavalt alanud suhe lõpeb, aga seniks, naudi seltskonda. Nagu eelnevatel aastatelgi on ka tänavu kõigis Su hädades süüdi kõik teised, aga Sul pole võimalust neile seda selgitada, sest nad on Su telefoninumbri ära blokeerinud.