WRC ⟩ Neuville on suurem susserdaja, kui arvata osatakse

Miks ometi? Aga sellepärast, et Neuville ongi nõme ja temaga läbisaamine ongi võimatu. Kas keegi sõitjatest on teda kunagi hea sõnaga meeles pidanud? Ei? Miks? Aga sellepärast, et Neuville pole mitte ainult ilmetu, ta on sinna juurde ka salakaval, omakasupüüdlik ja alatu. Ogier on Neuville'i kohta aastaid tagasi öelnud, et see vingub ja susserdabki alati. Üliviisakas ja vaoshoitud Ogier, kes naljalt kellegi-millegi kohta halvasti ei ütle, sõimab Neuville'i ja Pirelli rehve? Järelikult Neuville ja Pirelli rehvid ka täiesti pasad on.

Sõitjana on Neuville Latvala tasemel, inimesena rott. Latvala oli ainult iseendale nuhtluseks, Neuville on kõigile. Tänaku Hyundaiga liitudes säras ta üle näo, Ott pidi talle Toyotast puuduva tehnilise info tooma ning see pidi Thierryle maailmameistrtiitli kindlustama. Ei läinud nii. Ja kunagi ei lähe ka, midagi pole teha, andest ei piisa. Sel tüübil pole WRC-le midagi anda, pigem mida ta suudab, on selle sarja vaatajale vastikuks muutmine.

Nüüd, Lappi ja Breeni Hyundaiga liitumist kommenteeris Neuville, et ta usub, et nüüd jagavad kõik Hyundai sõitjad samu eesmärke. Hyundais on ainult üks eesmärk: keegi ei tohi Neuville'ist mööda sõita (piltlikult), muidu hakkavad käigukangid pihku jääma ning muu selline juhtuma. Kui sul on täielikust kusikust tiimijuht, mida Julien Moncet oli, ja kui see laseb tiimi siseelu teisel kusikul, Neuville'il korraldada, ongi, nagu on. Oleks karismaatiline Adamo tiimijuhina jätkanud, polnuks Tänakul Hyundaist kuhugile asja olnud.