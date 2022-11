MINA ELASIN SIIN ⟩ Jõgeva. Minu saladus, minu salaarmastus

Ma olen suhtes Jõgevaga ja see suhe on complicated. Minus on natuke teda ja ma arvan, et ka tema hoiab endas üht tükikest minust. On olnud aegu, kus ajan teda himuralt taga. Igatsen teda, ootan temaga kohtumist ja loodan, et ta märkab mind. Samas, nagu kõigis kirglikes armastuslugudes, olen ma tundnud, et ma ei kannata teda silmaotsastki. Põrgusse see Jõgeva, ma ei taha teda enam kunagi näha – olgu omaette see pommiauk. Külm, sitane ja tatine raudteelinn.