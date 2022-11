ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Piret Kivi: SDPV

Kui peaekspert suveleitsakust SDPV-i hoonesse sisenes, sattus ta hetkelisse segadusse. Kõikjal sagis rahvast. Nii lillede ja õhupallidega kui ka ilma. Õnneks meenus peaeksperdile peaaegu kohe, et valmistuti pidustusteks. Saab ju viimasest sõjast laupäeval täpselt kolm sajandit. Kui võtta aluseks rahuleping ning jätta välja need sõdurid, kes läksid metsa ja panid relvad maha alles mõned kuud hiljem. Kuid need olid pisiasjad. Kolm aastasada sõjast! Kolm aastasada rahu ja õnne!

Peaekspert astus oma kabinetti ning nägi laual tuttavat toimikut. Ta ohkas. Eeldatavalt pidi toimikule järgnema ka selle eest vastutav isik. Konrad ei lasknudki end kaua oodata. Peaekspert ei vastanud Konradi tervitusele, lihtsalt konstateeris kuivalt: «Ma näen, et Klarissa toimik on üles toodud.» Konrad nikutas peaga ja nentis töisel toonil: «Jah, seitse aastat tagasi panime paika, et pisike Janek peab sel nädalal surema. Vast oleks parem enne pidustusi see asi korda ajada.»

Peaekspert noogutas: «Klarissa jaoks on see hoop. Seitse aastat tagasi kaotas ta autoõnnetuses tütre. Ja nüüd peab pisike Janek ta lõplikult maha jätma.»

«Härra peaekspert,» võttis Konrad vabaduse vahemärkuseks. «Janek on juba peaaegu kaheksane. Tal on aeg minna. Me ei saa lubada, et ta jääb meiega kauemaks ja kasvab suureks. Meil pole seda ressurssi, et...»