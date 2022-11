KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 51. Töö on samamoodi ponzi skeem

Edasi. VIP grupis sees, vaikus, spotisignaale laekub, futuuridele mitte. Mõistlik, BTC on hetkel rabe. VIP grupiga on liitunud 2300 inimest, see on hea tulemus. Kirill paneb tähele, et signaalide võimenduseks on pandud maksimaalselt 10x. Jälle mõistlik. Kirill ise boost'ib peenemat puru tavaliselt 5x, suuremaid nagu BTC ja ETH 10x. Skämmerid ei hakka alla 20 jamamagi.

Lõpuks, päris hilja õhtul laekub esimene signaal futuuridele. Soovitatakse ETH pikaks müüa. Kirill teeb koheselt moblas TradingView lahti, vaatab ja tõepoolest – ETH on pika punase küünlaga tihedalt vastu resitantsi surutud. Kirill ostab end sisse ja mõni dollar tuleb suht kiiresti koju. Tähtsam teenitud kopikast on see, et signaal oli hoolikalt valitud ja enne välja saatmist järele kontrollitud. Praegu jookseb neilt saadud lühike positsioon STG-ga. Näis.

Hoiame sellel grupil silma peal, vara veel kireda, aga päriselt, teist päeva jooksevad nende VIP kanalil ainult signaalid ja mitte ühtegi rida muud iba. Kirilli kõrvad-silmad igatahes puhkavad.