SEKS JA LINN ⟩ Unisex ärapanemine

Ei saa kuidagi öelda, et ma ei tahaks või ei igatseks füüsilist lähedust. Mulle väga meeldiks kallim, aga ma ei saa ju oma aega selle peale kulutada, et teda taga otsida. Nii mõnigi kokkupuude on toonud mind mõistmiseni, et osadel totudel on tõesti veendumus, et kui neile naine meeldib ja nemad neile seda väljendanud on, siis sellest nagu piisaks. Et nagu pohui, mida naine tunneb, kui sa teda panna tahad? Olgu õnnelik, et ta on tahetud? Pehmelt öeldes lapsik suhtumine. See on suurepärane moment, mille juures hakata muuseas rääkima konsensuslikkusest.

Iha saab eksisteerida ühepoolselt ka vastastikustes suhetes. Ma ei ole teadlikult üritanud mehi erootiliselt käima tõmmata, aga kui ma käima lähen, siis on see instinktiivne. Nii – ma saan aru, et meestel läheb see instinkt ka käima, võib-olla mõnikord kergemini kui naistel. Naisi on ka muidugi igasuguseid, ka seksuaalsemaid naisi tembeldatakse liialt kergesti ebanormaalsemateks, ent see on eilne teema. Kui kaks inimest ei taha vastastikuselt midagi muud, kui end oimetuks panna, siis pole see mitte kellegi teise asi. Probleem on ainult siis, kui üks arvab, et kui teine tema jaoks erutav on, siis on see piisav argument (kuigi see pole isegi argument, vaid instinkt) eeldamaks, et see a) õigustab ta vajadusi ja b) need vajadused peaks saama rahuldatud, sest need on ihaldusväärsed. Selline loogika ei rajane armastusel, vaid nikunäljal. Mingi energiate jagamise jutt on siinjuures täielik plära mu jaoks, mis hingeni küll ei jõua.