EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Tore diplomijagamine on muutumas sisutühjaks tunnustamistööstuseks

Ometi ei välista kogu see õiglane, demokraatlik ja reglementeeritud protsess olukordi, et keegi süsteemse tunnustusfiltri läbinu hiljem avalikkuse ees pekstud ei saaks. Nii juhtus näiteks tänavu, mil Narvast pärit aasta lasteaiaõpetaja oma kehva keeleoskuse tõttu meedias hiljem läbi klopiti. Nii lihtsalt on, sest avalikul tunnustamisel peavad kõik olema võrdsed ja ei saa olla, et keegi kehvem sellel pool aastat vältaval põlisõiglasel rallil parimast parema koha saab.

Olen mitmel puhul mõelnud, millest see tuleb, et me näiteks arste samamoodi ei menetle? Umbes nii, et suur kampaania, avalik tähelepanu, me saame nendega paremini ajakirjanduse abil tuttavaks jne. Kas võib olla asi selles, et me hindame neid õpetajatest vähem? Ma ei usu. Ka nemad ju hoolitsevad kogu rahvastikuspektri eest. Ka järelkasvava põlvkonna tervis on oluline tegur, et meie tulevik helge oleks, eksole. Aga miks siis ikkagi? Kas selle pärast, et õpetajate palk on oluliselt kehvem ja elu raskem, nagu kogu diskursus kuklasse surub? Seda kah ei tahaks kõva häälega välja öelda, sest võib jätta mulje, et püüame ühiskonnana õpetajate ees nende sitta palka grandioosse pooleaastase tunnustussüsteemiga kuidagi kompenseerida. Summa summarum ju ikkagi soodsam, kui kõigile normaalselt maksta. Aga mis siis, kui tunnustamiste süsteemi selle poole aasta jooksul haldavate ametnike tööst vabanevat ressurssi pedagoogide palgafondi panna?