LINNARUUM ⟩ OÜ Noblessner Arenduse ja Linnalabori suhtumine Noblessneri külastajasse on eemaletõukav

«Meri peab inimestele avatud olema,» loen ma nüüd ametnike õigustusi, «See on igal pool niimoodi, Kesk-Euroopas on sellised lahendused tavapraktikaks.» Mis asi on merele avatus? Noblessneris ei ole avatust merele ega avatud mereäärt, kus külastaja võiks merega kokku puutuda. Seal on sadam. Sadam on avatud ainult seal veesõidukeid hoidvatele inimestele. Sadamakai ja veepiiri vahe on vähemalt paar meetrit, mis välistab inimese igasuguse tahtliku kontakti veega. Noblessneris on meri ainult pilgule avatud. Poole meetri kuni 80 cm kõrgune piirdeaed ei segaks kuidagi pilgule avanevat vaadet, ei kahjustaks miljööd, küll aga välistaks tahtmatud vettekukkumised.