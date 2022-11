YPSILONI MÕJUTUD 2022 ⟩ Võimupositsioonil inimesed, kes pole osanud sellega midagi peale hakata

Alar Karis, president. Kui välismaalaselt küsida, kes Eesti president on, siis 2/3 ütleks, et mis asi see Eesti on ja 1/3 ütleks Kaja Kallas. Eelmisel presidendil oli vähemalt EKREle mingi mõju – nood kiunusid lakkamatult – praegusel pole sedagi. Tavaliselt sellistes mõjukates ametites inimesed tekitavad rahvas emotsiooni ja polariseerivad meeldib/ei meeldi skaalal. Karis aga on täiesti neutraalne. Me pole veel siiani näinud teda kui inimest, kes aitaks mingitki parasotsiaalset suhet tekitada. Võiks isegi öelda, et Karis on liiga wholesome. Ainsad meemid, mis temast tehtud on, on olnud positiivsed: sarnasus Läti presidendiga ja Bolti tõuksiga ristlemine.