ISTUGE SISSE ⟩ Rahaprobleemid pole võrdsed elu-surma küsimustega

Probleemide juurde tagasi. Ma saan aru, et ajab nutma, kui ei saa minna 20-eurosele «vabastavale tantsule» Kadrioru pargis, sest ema poolt pärandatud korteri kommukate- ja ülikooli (kus käimine on muide luksus) kõrvalt ei jää aega ega raha, aga türa, snap back to reality bitch. See ei ole mingi paganama probleem. Sa oled lihtsalt ärahellitatud. Ongi kõik.

Ma olen geenius. Ma olen lohh, aga ka geenius. It is what it is. Kuni 6. klassini olid kõik 5-d, siis ka ainult üks 4. Põhikooli lõpueksamid kõik 5-d. Gümnaasiumis valiti kohe klassivanemaks, võitsin kõnevõistlusi. Inglise keele lõpueksamile läksin näiteks otse juppe panemast ning olles kolm tundi maganud, pilkugi oli raske fokusseerida, ikka libistasin 83 punkti ära. Olen omandanud linnulennult mitmeid võõrkeeli ja inimesed, kes minuga esmakordselt kohtuvad, on korduvalt öelnud, et mul oleks nagu mitu doktorikraadi. Tõsiasi on see, et meie pere rahaline olukord ei võimaldanud mul isegi unistada ülikooli minemisest. Võib-olla sellepärast oligi nii ükskõik, et 12. klassi lõpus välja langesin. Mul ei olnud midagi peale paberi kaotada. Ja paber don´t mean shit. See ongi selle artikli point, juhul kui keegi veel aru pole saanud.