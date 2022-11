TOMMYBOY INTEKAS ⟩ Vaskjala loomeresidentuur esitleb taas põnevaid kunsitipersoone ja nende töid

Hea küsimus. Võimalik, et kõige veidram tegelane elab minu fantaasiates ja on segu reaalsest mütoloogiast ning teleshow'dest ja popkultuurist laiemalt [naerab]. No ja igasugused reliikviad või kultuslikud esemed on mind ka köitnud juba ammu, eriti lahe on veel võlts-reliikviate teema. Saksamaal on mitmest muuseumikogust avastatud selliseid esemeid, mida on pikemat aega peetud kas iidseteks ürgkunsti objektideks või kivististeks, ja alles kaasaegsete meetoditega uurides on tulnud välja, et need on tegelikult suht suvalised kivid-kondid või taoline. Selle põhjal võib öelda, et me usume, mida me tahame, ja soovime uskuda juba sadu või isegi tuhandeid aastaid. Würtzburgi valekivid on ehk ühed tuntumad, mis meelde tulevad. Eestisse tulek oli minu jaoks samuti suur sündmus, kuna olete kuulu järgi ühed vähim religioossed inimesed Euroopas ehk siis sellist paganliku mütoloogiat lootsin leida igal sammul [naerab]. Enne siia tulekut kirjutasin ühe Tartu ülikoolis töötava teadlasega, kes on uurinud müstiliste esemete või riitusesemete temaatikat ja nende leidumist Eesti muuseumite kogudes. See on inspireeriv teema.