ARVUSTUS ⟩ «Lause lõppu jõudes oleme unustanud kust see algas»

Teos on loomu poolest midagi trotsiv performans, mis on täis tahtlikke ja tahtmatuid vastuolusid: lõppe ja alguseid, performatiivsust ja siirust, tähenduslikkust ja tähendusetust, sisu ja sisutust. Vaatajana on keeruline selles neljadimensioonilises usside ja redelite mängus orienteeruda – mängureeglid jäeti publiku ja etendajate vahel lahtiseks. Ja seda piirini, kus mängu eksistents ise asetati lavastuse jooksul küsimärgi alla. «Lause lõpust…» saadud kogemus oli omamoodi choose-your-own-adventure-tüüpi pseudosemiootiline rännak, mille struktuurne hüplikkus ja opositsioonidevaheline rebimine said üheks domineerivaimaks elemendiks kogu tervikus.

Kolmandat korda valguspilte esitledes kirjeldas Nele bändivalguse stseeni: «...siit paremalt tuleb sinine valgus, siis vasakult oranž ja keskel tundub, et ei oleks nagu midagi, aga tegelikult on seal hajutatud filtriga valgus.» Ja lõpuks jõudis kohale see, mida mulle juba pea tunnikese näidata oli püütud – see, mis toimub, pole üldse nii oluline, kui see, et saan etendajatega jagada seda keerulist, hektilist aega ning infost ja sündmustest umbset ruumi.