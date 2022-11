NÄDALA LUULETUS ⟩ Eepiline Kirjaveaneitsi: Maailmapäästmise rapsoodia

See kõik juhtus üleöö. Olin siis kaksteist, maailm tundus õiglane ja hooliv, aga siis tuli Meelis Atonen ja pani mu väikse kooli kinni. Nüüd mõistsin, et haridus riigile halb on. Võitlusvaim mus tärkas kui kärgatav kui kõu, ei enam saanud ma vaadata, kuidas liiga tehakse nõrgemale! Kõik oli korraga selge, must ja valge.

Oo kallis vegan, kas tead,

et sinu pärast langeb nii mõnigi

küla, vihmamets ning miljoneid mesilasi.

Kuskil kaugel, taga Peruus,

Ameerikas, Iisraelis, Brasiilias

ja sadades muudes kohtades veel,

süüdi kinoa, banaan, soja, riis,

avokaado ja magus mandel.

Kallis vegan,

ka mina end süüdi tunda võin.

Aga sa pole minust õigem,

õilsam, parem ega rohelisem.

Sest ka vegan on kõigest inimene.

Ei ole!

On küll!

Ei ole!

On Küll!

Ei ole!

On küll!

Oh aidaku mind taevas!

Ja see kõik juhtus üleöö.

Ei juhtunud!

Juhtus küll!

Ei juhtunud!

Juhtus küll!

Ent õnneks on taevas-

Zerro-waste!