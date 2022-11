KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 52. Proovime robotiga kauplemise ära

Nüüd on järgmine plaan Cornixiga autotrade'imine ära proovida. Selleks, et see toimida saaks, on vaja päris korralikke signaale. Hinna ja kvaliteedi suhtes jäi kaalukausile UK ettevõte Altsignals. Nad ei varja oma kasumeid-kahjumeid ja neil on head revjuud. Näis. Eks maksab nii signaalide kui Cornixi teenus, aga Kirilli aeg maksab ka midagi. Ja nüüdsest peaks kauplemine hakkama välja nägema niimoodi, et Binance'i API võtmega ühendatud Cornix saab ise automaatselt hakkama Altsignalsi Telegrami gruppi laekuvate signaalide järgi kauplemisega. Ehk müüb, ostab, võimendab, võtab profit'it ja sulgeb positsioone, nii nagu signaalides sisalduv info ette näeb. Ja ei maga kunagi Kirilli kombel midagi maha. Järgmisel nädalal annab Kirill lugejale teada, kuidas selline asi välja kukkus. Vähemalt saab robotiga emotsioonidest üle – kui midagi pekki läheb, on vähemalt kedagi teist süüdistada.