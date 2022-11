FITNESSIHULLUS ⟩ Georg Lurichist Johnny Bravodeni

Iluideaal ja funktsionaalsus

Ühiskondlikud iluideaalid on seoses elu mugavamaks, paremaks ja ohutumaks muutumisega muutunud. Kui eelnevalt kirjeldatud perioodil oli primaarne siiski keha funktsionaalsus, et sellega on ka võimalik reaalses maailmas reaalseid asju teha, siis just see ongi muutunud. Vaadates eelnevalt mainitud kolme mehe muskulatuuri, siis see on ka tänapäeval enamike naiste jaoks ilmselt vägagi apetiitne. Naised, võite Ypsiloni toimetusele kirjutada, kas minu hüpotees vastab tõele.

Ja samas on kogu see jõud ja vastupidavus kergesti rakendatav ka füüsilistele töödele. Jällegi – tänapäeval on suur osa töid kolinud kontorisse ja see pole enam vajalik, mis on ka arusaadav. Life goes on. Valikuid on elus juurde tulnud, aga kuidagi tundub, et suurem osa ühiskonnast liigub vooluga küll kaasa, mis on ka loomulik, aga kuskil põhjamudas. Iluideaali liikumist n-ö tugeva maadleja juurest tänapäeva saaks kirjeldada väga robustselt läbi yin ja yangi. Tänapäeval on fitnessivärk naiste seas ehk isegi populaarsem. Kui naised proovivad just oma jalgu ja tagumikku suureks treenida, siis on palju mehi, kes tasakaalustavad võrrandit – nemad treenivad ülakeha. Ja kokku tulebki selline harmooniline inimene naise alakeha ja mehe ülakehaga.