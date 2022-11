EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Porno vaatamine võib Vene sõjaväge rahastada

Venemaa kasutab hübriidsõjas kõiki olemasolevaid vahendeid. Kuna on teada, et suur osa Venemaa tippsportlastest on sõjaväelase kraadiga ohvitserid, ei ole päris asjata õhku visata küsimus, kas ei või see niisamuti olla muudes inimeste meeli üles kütvates meelelahutusvaldkondades nagu näiteks porno?

Pornonäitleja Sasha Grey Foto: Birdie Thompson/adm/capital Pictures

Kes on Sasha Grey? Pornomaailma kümnevõistleja, kes on noppinud säravaimaid auhindu kõige erinevamates kategooriates. Teda on pärjatud 2007. aastal maailma parima grupiseksisteeni eest, 2008. aastal ei võtnud maailmas keegi temast paremini suhu ning 2009. aastal ei mindud maailmas mitte kellelegi tagant suurejoonelisemalt sisse. Ja nüüd, aastal 2022 võtab erruläinud proua vaevaks porist lirtsuvale sõjaväljale oma endisi Ukraina fänne põrutama minna. Siit paistab selgelt, kui kaugele hübriidsõja juured Venemaal lähevad.

Tõepoolest – üks valdkond, kuhu Venemaale kehtestatud sanktsioonid kohale pole jõudnud ja jõudmaski mitte, on pornotööstus. Seda hoolimata sellest, et ses tööstuses liiguvad märkimisväärsed rahad, millega rahulikult praegu sõda rahastada lubatakse. Miks? Aga sellepärast, et Scholz vaatab pornot, Macron vaatab pornot, Trump vaatab pornot, Orban vaatab pornot. Pornot vaatab Läänemets, pornot vaatab Karilaid. Pornot vaatavad Helmed, silmanurgast Rataski. Vaatab koalitsioon, vaatab opositisoon. Tundub, et porno on kõiki rahuldav konsensus. Ja kes selle konsesnuse pealt lõppude lõpuks kasu lõikab?

Venemaal on paljud tippsportlased sõjavälise aukraadiga, miks peaks see nende pornonäitlejatega teistmoodi olema? Suure tõenäosusega ei olegi. Meelalt välja sirutatud kannikatega maailmakuulus Kira Queen võib olla major või alampolkovnik, Gina Gerson kapten. Pornhubis elab oma elu ja teeb oma tööd see Venemaa relvajõudude suurte tissidega hübriidsõjaüksus, keda meile punase väljaku paraadil ei näidata. Venemaalt pärit täiskavanutele mõeldud sisu loojate hulk on meeletu. Selge, et kõik nad ei ole kindralid ega polkovnikud, aga pole kahtlustki, et ka lihtne madalapalgaline seksipraporstšikki teenib oma isanda veriseid kannuseid. Ohvitseri au mõiste on muutunud. See, mis Lermontovi ja Puškini ajal ohvitsere duellidele ajas, ei sega neil tänapäeval parima suhuvõtmise eest antavat auhinda vastu võtta.