ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Lennart Ruuda: Krabi

Jätkasime sõitmist, vuntsidega taksojuht suurendas järk-järgult kiirust ja krabisemist rataste all jäi aina vähemaks, kuni peagi see kadus. Reisijad süvenesid taas oma nutitelefonidesse või raamatutesse või norsatasid ja vajusid unne. Kuid mul oli keeruline nähtut unustada. Koukisin taskust telefoni ja guugeldasin, kas krabide massilise suremise kohta on mingit infot. Õige pea leidsingi ühe eelmise päeva New York Posti artikli, kus kirjutati, et Kuuba lõunaosas, eriti Sigade Lahe piirkonnas, on nii teed kui ka mereäärsed elamud krabidest üle ujutatud. Arvatakse, et koorikloomade enneolematult suur arv võib peituda koroonapandeemias: viimase paari aasta jooksul on Kuubat külastanud vähem turiste, mis tähendab turistidest elatuval saarel vähem autoteede kasutamist. Tühjad teed on avanud krabidele uued koridorid liikumiseks ja paaritumiseks. Nüüd, kevadvihmade aegu, hakkavad emased krabid, munad kõhu alla kinnitunud, metsadest ranna poole liikuma, et kooruvad vastsed õigel hetkel merre poetada. Ehk siis kõik need asfaldisse pressitud krabid olid õnnistatud olekus, peagi valmis edasi andma uut elu. Kui kohutav! Panin telefoni käest ja proovisin kõike unustada. Peagi jäingi õrnalt magama.