ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Paul Väe. Uus tüdruk

Järgmisel päeval enne esimest tundi valitses klassiruumis tavapärane sumisev segadus. Klassi tagaotsas olid poisid ümber laua kogunenud, telefonid käes ja samal ajal kui netis surfati, hõiguti teineteisega, pilku ekraanidelt pööramata. Gregor istus ka teiste seas, telefon käes, kuid tema tähelepanu oli hoopis mujal. Närviliselt ukse poole pilke heites ootas ta Katrini tulekut. Ta kujutas ette kuidas tüdruk klassi uksest sisse astub, ise moondunud ja verise näoga, kaasas kaks politseinikku ning siis käe tõstab ja näpuga tema, Gregori poole osutab. Siis kogu klass vakatab ja politseinikud astuvad tema juurde. «Kas teie nimi on Gregor Randla? Te olete arreteeritud, tulge palun meiega kaasa!» kujutles ta ühte politseinikut ütlemas. Klass vakatab ja siis astuvad uksest sisse ka tema vanemad, kellele samuti oli teatatud, et nende ainus poeg on mõrvar ja läheb klassiõe tapmise eest pikaks ajaks vangi. Iphone Gregori käes värises ja ta laup oli kattunud külma higiga. Ta vaatas, et aken on lahti - kui mendid sisse tulevad, jõuab ta aknast välja hüpata, kui kõrge see kolmas korrus ikka on. Siis jookseb ta koju garaaži ja peidab ennast ära, siis ei saa teda keegi kätte. Palavikulised mõtted jooksid läbi Gregori pea, üks tobedam kui teine, nagu ta isegi taipas. Ikka veel närviliselt telefoni mudides vaatas ta klassiukse poole. Sisse astus Tamara. «Perses ongi!» hüüatas Gregor mõttes ja vajus oma pingil kümme sentimeetrit madalamaks. Ta viskas pilgu akna poole, kuid ühtegi liigutust ta selles suunas teha ei suutnud - keha oli kui halvatud. Uuesti ukse poole vaadates nägi ta nagu aegluubis sisenevat Katrinit. Gregor oleks tahtnud klassi põranda alla pugeda kuid istus täiesti kivistunult laua taga ja pigistas telefoni oma käes. Ta ei suutnud teha muud, kui enda ette vahtida ja vaevu silmanurgast hirmunult Katrinit piiluda. Kuid siis äkki jäi ta otsesilmi Katrinit jõllitama. Katrini nägu oli täiesti puhas, klaar, muretu ja rahulik. Oleks võinud isegi öelda, et ta nägi välja parem kui ei iial varem. Omavahel juttu ajades istusid tüdrukud klassipinki.