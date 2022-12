ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Sven Adamson. Müstiline häving

Oeh! kas toimus see unes nüüd või päriselt? Hetkel igatahes pikutan voodis. Kuidas ma sealt sündmuste keerisest üleüldse tervena koju jõudsin? Terve on muidugi liialdades öeldud. Vähemasti olen ühes tükis. Hea seegi. Mingid seigad on mälust nagu täiesti kustunud. Huvitav, kas selle öökapil oleva liitrise viina ostsin kaasa tollest Veske kohvikust, millest ma varem midagi kuulnudki polnud. Või need õlled voodi kõrval põrandal? Olen küllaltki väsinud.