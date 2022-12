ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Anneli Leinpere. Gaas

Külmutusseadmetes olevat jälle freoonileke. Loona tõmbab huviga õhku, et selle lõhna tunda, aga jookseb siis kohusetundlikult, kuna Rai nii käsib. Mustjas tolm lendab sätendades mehe kandade alt, kui ta kõrvaklappe ja nina kätega kinni hoides nende tempot tõstab, et mitte liiga palju mürke sisse hingata. Rai on oma tervise suhtes väga tähelepanelik. Ta ei liigu Piimakombinaadi alal iial ilma kõrvaklappideta ja enamasti kannab ka maski. Loona hulljulguses ja ükskõiksus jääb Railele võõraks.

Puhketoa metalluks sulgub ja müra jääb selle taha. Rai on kasutütrele piimakannu valmis pannud. Loona võtab selle tänulikult vastu ja otsib silmadega klaasi. See on meeldiv punker. Seal on suur laud ja stend, kuhu on kinnitatud märkmed. Rauast laud on kaetud remontimist vajava nodiga – juhtmed, mootorid, mikroskeemid ja tossav kamper. Metalli, kivi ja plastiku kombinatsioon ruumis mõjub askeetlikult ja rahustavalt. Ainuke asi, mis Loonale ei meeldi on kootud tekk puhkenurga diivanil. See meenutab haiget vanaema.