ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Imre Siil. Putumutukate õudne saladus

«Vaadake, asi on tegelikult niiviisi,» veeretas Raimond juttu edasi, «et kui otse välja öelda, siis need tulnukad on päriselt olemas küll ja mõned neist on mulle isegi tuttavad. Või mis nad ikka nii väga tulnukad on, nad ju käinud siin juba ammusest ajast saadik, võib olla enne inimesigi. Meil on põlistalu, nagu te teate, üle paarisaja aasta meie pere käes olnud, ja niikaua kui meil mäletatakse, on sealkandis neid alati ringi jõlkunud. Meie ise kutsume neid putumutukateks. Neil on metsatuka taga jõe äärse Ussimäe sees mingi baas ja seal nad aeg-ajalt ikka käivad. Vanasti peletati muud rahvast sealtkandist hirmujuttudega eemale, räägiti, et Ussimäel on tohutu palju usse ja seal on jube ohtlik käia, aga meie talu rahvas on muidugi kogu aeg asjaga kursis olnud. Mu esivanemad tegid nendega kunagi isegi mingi lepingu. Need putumutukad käivad ju vahel meie kaevul puhast joogivett võtmas. Siis saab nendega ka juttu ajada ja mõni on päris sõbramees kohe. Nad näevad küll väheke imelikud välja, neil on neli jalga ja käte moodi kombitsaid ka mitu, nii et paistavad teised tõesti justkui mingid suured rohelised mutukad või putukad, aga muidu on nad täitsa asjalikud, oskavad eesti keelt ja puha. Õieti küll mingi eraldi kaadervärgi kaudu käib see jutt neil. Oma välimuse kohta seletasid nad ükskord mulle, et ega polegi teab mis suurt vahet, missugune sa välja näed, sest kui näiteks inimene jääb magama ja näeb unes, et ta on samasugune neljajalgne kombitsatega putumutukas nagu nemad, siis kust võib ta teada, et jälle justkui inimesena ärgates pole ta mitte selle vahepeal puhkama heitnud putumutuka unenägu. Või vastupidi.»