ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Margaret Kelomees: Sina ei tohi mitte paksuks minna

«Pauluse kiri filiplastele!» kostub leegitsevas dokumendimeres Mare räuskamine: «Nende lõpp on hukatus, nende jumal on kõht ja nende au on nende häbis; nad mõtlevad maapealsetest asjadest!»

Õhtuootest kosunud, ei jõua Villem ära imestada, kuidas kõikidest siinviibijatest just tädi Mare veel elavate kirjas on. Ta surfab toa kohal veel tulest puutumata paberilainel ja mitte ei näe, kust see mutt oma epistlit kriiskab - muidu ilastaks talle näkku. Pole ilmas palju, mida Villem sallib vähem kui seda krõõta.

«Mul on õla peal väike saatan!» karjub poiss Marele vastu, mürgist sülge ja arteriverd pritsides. Ei tea, kas verekaotusest, niisama nõtrusest või millest, aga Villemi silmade taga puhkeb õide midagi ennekuulmatut:

«Oleks ma jumal, oleks sa juba põrgus!»

See, Villemi esimene, päris oma mõte, jääb paraku igaveseks tunnistajateta, sest tädi Mare ei kuule üle enda nutulaulu midagi ja poisi ennist nauditud klaasikillulõuna on ta enese kõnevõimetuks soperdanud. Lapse suust on kosta vaid mullitavat kurgukulinat.

Villem, oma peakeses sündinud neuroloogilisest fenomenist hirmsasti kohkunud, kaotab tasakaalu ning ta pisike keha prantsatab paberiharjalt põrandale, laest langev tala noolena järel. Poisist jääb järele neli helendavat tubakapadjakest ja neoonroheline laik, millest pruss välja turritab.