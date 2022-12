REAALSUS ON SIMULATSIOON ⟩ Ennustame jalgpalli MM-i esimesi play-off'e

Holland-USA 1:1

Vinni: Raske mäng. 90+2' sai lõpuks löödud värav peale täielikku dominatsiooni. Frenkie hullas. Väravaid oleks pidanud tulema hulgi. Vandaal küll huilgas Unitedis, et mehed on süüdi, aga paistab, et ei ole vahet, mis sats on – mängitakse ikkagi poolkõvaks ajavat jalgpalli. Ja nagu ka Tatu on öelnud: «This is not enough».