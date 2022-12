ÜLESTUNNISTUS ⟩ Olen patsifist

Mina mäletan ja olen oma sisemisest patsifismist häiritud. Selline üle harju keskmise tunnetuslik ebakõla. Olen oma olemises ja tunnen, kuidas see kõik, mis toimub maailmas, on rõlge. Oma tuttavatele ma väga oma hoiakut ei tutvusta, sest vaimne ebakõla, saate aru küll. Kuidagi piinlik on olla patsifist, isegi häbi on. Kujutan juba ette küsimusi: «Aga Toomas, kujuta ette hüpoteetilist olukorda, kus üks inimene tahab tappa teist (näiteks last) ja seda tapmist saab takistada ainult tappa soovija tapmise teel. Kas on seega moraalne hoiduda tapmisest, isegi kui sedasi saaks säästa kellegi elu?»

Olgem ausad, ma ei taha sellele isegi mõelda ja ka selle pärast on piinlik. Oh kuidas ma oma naiivses mõtlemises kujutan ette, kuidas kõik sõdivad osapooled saadavad persse need, kes on päriselt ka kogu selle situatsiooni loonud. Kuidas ma tahaks, et nad oma sisemise häbi ületaks ja sisepatsifism mõtlemise ja vaimse hoiakuna võidaks. Ilmselt see nii ei lähe ja ma pole kindel, kui see «tapmisorgia» kord siia jõuab, et ma isegi suudan seda häbi ületada ja mingite banaalsete totrustega kaasa ei lähe.