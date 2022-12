NÄDALA LUULETUS ⟩ Sirly-Ann Meriküll: Melanhoolia päeva päevik

vahel on lihtsalt vaja

enda melanhoolias marineerida

nii päeva-kaks

et saaks jälle tõusta tuhast.

selle marinaadi seest parimas

võimalikus maitses.

vaja vahel lihtsalt end

lukustada koduukse taha.

nii et keegi ei näe

nii et keegi ei tea

ei kuule

ei haista

et see olid sina

kelle korterist imbus koridori

nädalavanuse väljaviimata biojäätmete

prügikasti lehka

nii et naabrid ilmselt arvasid:

sa oled reisil või surnud.

sest sa ei suutnud, ei

sa ei SAANUD kodust väljuda

sest vahel on nii vaja.

vahel on vaja tellida ainult Wolti

sest koduuksest väljumine tähendaks

potentsiaalselt ja väga tõenäoliselt

interaktsiooni välismaailmaga ehk inimestega

mida ja keda sa hetkel vihkad;

sest see tähendaks, et pead jälle

naeratama, samas kui iga su näolihas

ja närvirakk on praegu power saving mode'is

sest vahel on niimoodi vaja.

lasta sellel Windows'il kokku joosta

ja teha restart: have you tried turning it

off and on again?, eks ole.

vahel on vaja ära süüa terve pakk

peekonimaitselisi Lay's-e ja kaneelirulle

ja siis tellida Hesburgerist see vege burks.

siis on ilmselt vaja teha väike uinak

ja peale seda Netflixi vaadata:

binge watch'ida nii, et süda läheb pahaks.

nii, et silmad on punased ja valutavad

(südames ka valutab).

sest vahel on vaja mattuda oma kahe kihi

pimendavate kardinate taha

lasta ajul toota suuremates kogustes

melatoniini, et jätkuks kauemaks.

(kahju, et see päriselt nii ei toimi)

vahel on vaja telefoni ekraanilt vaadata

ainult kellanumbrite muutumist

kadumist igavikku, aga mis siis:

kes ütles, et igavik igav peab olema?

(mul on seal päris põnev, ma usun)