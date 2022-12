MINA ELASIN SIIN ⟩ Helme. Meenutused

Üldiselt aga andsid Helmele tema olemuse kutseka õpetajad. Nad elasid üldiselt kõik endistes kooli korterites ja neile oli määratud ka oma põllumaa, mida hariti kooli traktoritega. Euroopa parim künnimees on pärit Helmest ja mitte ilmaasjata. Neid põllumaid oli kolmes erinevas osas ja need jaotusid omamoodi hierarhia alusel, millest mina siis mitte midagi ei taibanud. Igal juhul need kõige õigemad helmekad omasid põllumaad täpselt asula keskel kiviaia ja kunagise Stalini-aegse ühika vahel ning neil oli oma pumbajaam. Sellised vähe nirumad helmekad said oma aiamaa kõnnitee ja garaažide vahele ja neist veelgi madalamal positsioonil isikud kasvatasid kartuleid ja võtsid peenramaa ääres viina hoopis teisel pool maanteed heki taga, kus paraku ka üsna sageli põldudel ja kasvuhoonetes vargil käidi. Igale poole oli veetud ka omad veetrassid, mille tarbe kool kinni maksis, keskmiselt umbes 900 kuupmeetrit vett hooaja kohta. Aga sellised pisiasjad ei häirinud mitte kedagi. Mõni aasta varem olid õpetajad isegi loomakasvatusega tegelenud, siis aga ilmselt kuivas mingisugune varustusliin kokku. Igal juhul metsaäär oli kahes reas lautu täis ehitatud, igaüks arhitektuurselt omamoodi kööbakas, aga loomade pidamiseks head piisavalt.

Eks õpetajatel olid kohati ka mõned veidrused. Ühe puhul maksis talle ükskord päris karmilt kätte tema harjumus omaette pobisedes olukordi kommenteerida. Ta oli hirmus entusiast spordi ja kalapüügi alal ning ükskord Lindora laadal lante valides sattus ta otsa vahvale roolandile. Omas tohutus entusiasmis unustas ta täielikult, kus viibis, pani landi spinningule ja tegi heite. Lant lendas uhkelt oma kolmkümmend meetrit ja jäi siis hirmsa sajatuse saatel seisma ühe daami dekoltees. Entusiast ise ei lasknud end olukorrast häirida ja omaette pobisedes hakkas end daamile lähemale kerima. Selgus, et daam on temast veidi pikem, kaalus oluliselt raskem ja kaugel kalameestele omasest meelerahust ning kui landiheitja end talle käeulatusse oli kerinud, tuli ka esimene tutakas. Sündinud intelligendina tegi löödu sealsamas daamile selgeks, et selline ebaviisakas käitumine ei ole sobilik ei siin Lindoras ega ka Versailles'i peeglisaalis. Peeglisaaliga õnnestus tal see sõjakas amatsoon rivist välja lüüa ja niisiis süvenes teeneline pedagoog nagu muuseas dekoltee avamisse, et oma lanti ikka lõpuks kätte saada. Kriiskamise saatel tuli kiirelt teine tutakas, mille järel tuli selgitustööd juba palju enam teha. Lõpuks soostus daam avalikus kohas oma dekoltees sobramisega, sest lant tuli ju tõesti välja saada, kuna muidu see võivat kallist kleiti rikkuda. Tegurõõmsalt askeldades pobises õpetaja aga lanti pihku saades välja midagi niisugust, et «näed mõtlesin et püüan purika, sattusin aga hoopis hoorapuraka otsa», mille järel vastu sihverplaati lennanud maanaise raske rusikas lõpetas nende silmade edasise saatuse osas igasugusedki kahtlused. Õnnetu kalamees jõudis veel ühmata, et nüüd pole vist enam mingit vahet, kas saada veel peksa või mitte, sellega nõusse jäänud vihane daam sajatas, et «ei ole tõesti» ja fikseeris olukorra neljanda paremsirgega.