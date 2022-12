EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Lääne sõjaline abi Ukrainale koosneb suures osas lollist lambanäost

Ameerika on pask, NATO on pask, Macron on pask, Scholz on täispask. Kui Venemaa kasutab keemia- või tuumarelva, siis me... NATO ei ole sõjas. Me ei anna neid ja neid relvi, et meid ei kahtlustataks sekkumises. Neid ja neid anname, neid ja neid ei anna. Vot nende relvade andmise puhul ei ole see sekkumine. Ja nende ja nende puhul on. Sekkumine peab igal juhul välistatud olema. NATO ei ole sõjaline organisatsioon, NATO on kaitseline organisatsioon. NATO ei ole till, NATO on kondoom.