REAALSUS ON SIMULATSIOON ⟩ Jalgpalliennustused. Kuidas kukuvad järgmised õunad?

Maroko-Hispaania 3:2 (lisaaeg, normaalaeg 2:2)

Portugal-Šveits 2:3

Vinni: Vaieldamatult kõige emotsionaalsem mäng. Mängu ajal suutsin välja käia ka klausli, et ma vihkan kõiki. Eks ta ole raske, kui ühe lemmikmeeskonnaga see mäng ikka üldse ei suju. Tuju ei suutnud tõsta ka Mõnusad Maasikad — Kommi Asemel, mida mängu ajal energia saamiseks manustasin. Ronaldo ego on isegi arvutimängu integreeritud— soovides panna söötu kaasmängijale, kes oli soodsal positsioonil, lükkas mees palli endale ette. Kaotasin palli ja ka mängu. Rihannat tsiteerides: «It’s over now, go on and take a bow, but it’s over now.» Endal kerge pisar silmanurgas.