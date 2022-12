EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Krüptomull läks katki, aga kirik ja Epp Kärsin ujuvad rahumeeles edasi

Hiljutine, maailma suuruselt kolmanda krüptobörsi FTX kokkukukkumine on toonud ajakirjandusse krüptorahade loojangukuulutused. See mäng on läbi, kuulutatakse. See mull on lõhki. See kõik on varsti läbi. Üks Ponzi skeem on oma lõppu leidmas.