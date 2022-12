KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 53. Nädal aega kauplemisrobotiga

Vaadates kolme viimase kuu statistikat, on näha, et Altsignals annab oma High-leverage grupis signaale ainult 4 krüptoraha kohta. Varasemalt on ka muud loksutatud, aga praegu jooksutatakse ainult BTC-d, ETH-i, AVAX-it ja DOT-i. Kuna krüptoturg on hapras seisus, võib see nii olla turvalisuse pärast. Teine võimalus on, et nad on laisad. Tegelikult ju on näha, et samal ajal kui BTC ja ETH kitsas ranges liiguvad, on shitcoinide reas volatiilset kraami küll. Aga nende kohta nad millegipärast signaale ei anna.