MINA ELASIN SIIN ⟩ Hiinalinn. Kadunud võlud

Gvardeiskajas oli meie perel korter. Ühes neist sinistest majadest, mille seinapaneele kattis mingi huvitav keraamika. Võibolla paljud inimesed ei tea, et need majad olid ehitatud ligadi-logadi? Jah, meie maja keldri seinad olid tiira-taara viltu. Need olid laotud kättejuhtuvast kraamist. Kus ei jätkunud vundamendiplokke, seal oli seinas silikaattellis. Ühes kohas oli jupp seina ilmselt ehitamise ajal vajunud, aga see ehitajaid ei heidutanud. Vajunud koht laoti tellistega parajale kõrgusele ja nii on see hoone siiani püsinud. Keldrisse viis ainult üks sissepääs keskmisest püstakust. Kõige krooniks olid seal all kummagi majapoole suunas avanevad uksed oma suuruselt pigem rotiaugud. Kõrgust oli nii vähe, et tavamõõdus jalgratas ei mahtunud läbi ja inimene pidi seal kummardama. Ilmselt seetõttu oli majas vähe inimesi, kes keldris midagi ladustasid. Rohkem ilmutasid keldri vastu huvi poisikesed ja noored. Nemad sisenesid mõne akna kaudu, olles akna eest vineeri ära kangutanud. Mingil ajal elasid ühes keldriruumis kodutud. Nende lahkumisel jäi maha hunnik plekkpurke, mille ma viisin taarapunkti. Tol ajal meeldis mulle väga paadiga sõita ja see taarahunnik töi sisse pooletunnise paadisõidu raha, mille ma Anne kanali paadilaenutuses realiseerisin.