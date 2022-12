REAALSUS ON SIMULATSIOON ⟩ Ennustame veerandfinaale. Jalgpall ei tule koju, valu ei lähegi ära

Kohila: On muinasjutuline see kõik. Rüütel tapab kasiino ees lohe, kohtutäitur võtab ainult pool palka ja Messi, argentiinlaste versioon Kalevipojast, lööb veerandfinaalis kübaratriki. Mäng oli pingeline, võit oli magus. Kõik on hästi.

Portugal-Maroko 3:3 (lisaaeg, penaltid 3:2)

Vinni: Ajal, kui kõik arvavad, et Portugali jalgpalli järgmine suur staar on Goncalo Ramos, kes äsja kübara raksatas, siis nad eksivad. Selleks on Rafael Leao, kes 14 ja 18. minutil kaks väravat laksatas. Vastane oli ahastuses. Kohilas läksid puud raagu. Täiskuu oli taevas ja Leao oli libahunt, kuid seda kahjuks ainult esimeseks poolajaks. Taas saabus päev ja opponent vastas 5 minuti sees kahe väravaga. Lisaaeg. Pinge oli õhus. Panin 3:2 ja Kohila sõnas: «Ma ei usu, et ma siit enam välja tulen.» Ja tegelikult ei tulnudki. See kõik oli illusioon. Formaalselt küll lõi 3:3 värava, kuid pennaldega panin ikkagi kampaania 3:2 lukku. Mõni inimene ikka ei taha reaalsusega leppida, tahab teiste väärtuslikku aega raisata ja mõelda, et on võimalik üle oma varju hüpata. Ei ole, see kõik on juba ette määratud. Portugalilt kokkuvõttes tulevasele maailmameistrile vääriline sooritus.