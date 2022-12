MINA ELASIN SIIN ⟩ Kambja. 1000 ööd – 1000 õlut

Õhtuks oli kohal arvatavasti 120 meest. Tiik oli tolleks ajaks üksainus mudalomp, lehmade seljas korraldati kiirendusvõistlusi, saunakorsten tossas nagu krematoorium, paljaid saunamehi ja nende samapaljaid naiskaaslasi jätkus kõikjale põõsaste vahele. Puuriidast võeti aga halge, heinamaale tehti kümneid lõkkeid, räägiti valitsusvastaseid anekdoote, möirati naerda ja tunti ennast täiesti vabalt hoolimata sellest, et järgmine päev oli tööpäev. Kes kuhu ära väsis, see sinna ka unne suikus.

Hakati mehi taga otsima ja saadi siit ja sealt nutuse ilmega naistelt teada, et niisike üritus, Eints või Väints, tuhat ööd ja tuhat õlut, mehed kõik nagunii seal ja kindlasti võõraste naistega. Said suuna kätte ja kui juba esimene juhatav silt kätte saadi, jõuti peagi ka kohale. Nii umbes-kombes. Sest Sassi meestest osad olid Kolossiga kohale tulnud ja see pööraselt suur kombain seisis risti teel ees kaugel enne peopaika. Sealt edasi poleks ka nagunii autoga kuskile pääsenud, sest igasugu sõidutehnikaga oli teeäär ja tee ise totaalselt umbe pargitud. Isegi võmmi kongiauto ja «ühiskondlike» Raf oli kohal. Kohapeal olid mehed juba hommikuse joogiga pihta hakanud ja ükskõik kui palju seal siis ei räusatud ega ähvardatud, sellest ei muutunud mitte midagi. Vähenenud koosseisus naases otsingukomando algpositsioonidele. Arvati, et selline hulk mehi joob selle õllehunniku keskpäevaks tühjaks ning homme on kõik jälle platsis. Löödi käega ja kirjutati see tööpäev korstnasse.