HINNATÕUS ⟩ Rasked ajad toidulaual nõuavad leidlikkust

Poest varastamine. See nõuab harjutamist, et sa vahele ei jääks. Vargust pannakse natuke pahaks, aga tegelikult on see täiesti normaalne kapitali ümberjagamise vahend. Ehk kõik varastavad. Mine Balti jaama turule ja vaata, mida müüjad teevad – viimati olid kaupmehed seajalgade hinnaks 4,50 pannud. Kaelakarbonaad maksis samal ajal 8,50. Seajalgades pole muud kui kamar ja kondid, kaupmehed tõstavad rämpsu hinda, et sa odavalt ei pääseks, sest sööma sa ju ometigi pead. Kalahallis maksab ahvenakilo 7,60. Samapalju nõutakse haugikilo eest, olgugi et haug on oluliselt vähemväärtuslikum kala. See on samasugune vargus, see ei erine kuidagi sellest, kui sa kalahallist suitsetatud kaheksajalg põues välja astud.