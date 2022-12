ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Nicklas S: Vihma ootus

Ma läksin tuppa. Esimesed piisad hakkasid juba akna klaasi pihta langema. Järsku märkasin ma, et midagi on valesti. Mööda klaasi alla voolavad piisad olid millegipärast punased. Üks tumepunane piisk voolas mööda akent alla, seejärel teine ja siis kolmas. Igaüks jättes endast maha paksu, tumepunase jälje.

Ma avasin aknaluugi ja sirutasin käe vihma kätte, et paar piiska kätte saada. See mis mu peopesas oli, ei olnud veepiisad. See oli tumepunane, paks ja soolane ollus. Järsku taipasin ma mis see oli ja hirmujudinad käisid mul üle kogu keha. See oli veri!