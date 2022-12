ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Dagmar Luht: Polkovniku kass

«Ahjaa», lisas ta kuidagi kõhklevalt. «Mu papal on kiisu, täiesti ainulaadne Triibik, kes armastab maiustada kallimat sorti krõbinatega, mida ainult loomapoes leidub. Ehk ostaksid varudeks paar suuremat kotitäit kaasa? Küll mu isa sulle selle kinni maksab. Ma usun, et midagi tõsist pole juhtunud - arvatavasti on tal jälle telefonilaadija kadunud - või midagi seesugust, aga viska palun igaks juhuks pilk peale».

«Eks mul endalgi on vanavanemate talusse asja, nii et võtan plaani», vastas Timo rahustavalt. Polnud kahtlust, et Sass oli just niisugune sõber, kes teda ise samamoodi hädast välja aitaks.