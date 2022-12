Köök on jahe ja rõske. Kõik läänelik on sealt paar nädalat varem ära viidud. Kõik, mida ei peetud mõistlikuks kaasa võtta jäeti maha, kuid maailma suurima kiirtoiduketi logo on mahajäänud esemetel ja produktidel suurima hoolega ära peidetud. Ahjaa, see lääne kiirtoidukett võttis endaga ka kõik veised ja kanad kaasa. Aga kelle liha siis maitsvate burgerite vahele pannakse? Seda võigast saladust teavad ainult «Vkusno i totška» tuimad kokad.

Külmakambris lihast juba puudust ei ole. Need on varud, mis Venemaal veel alles on. Kui tiibrakette jääb järjest vähemaks, siis kodumaist liha tuleb aga juurde. Ainus, mis «Vkusno i totška» tuima näoga kokkasid südamepõhjani ärritab, on see, et tootja on sageli lihakeredele riided selga unustanud. Seega tuleb kokkadel need aegsasti liha küljest ära rebida, sest pärast külmakambrit ei saa neid enam kätte. Enne, kui maitsvat liha saab viimistlema asuda, tuleb muidugi ka tuharatelt templid isendi tapmisaasta ja sünnikohaga maha pesta.